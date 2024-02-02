Тула, 2 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе рабочей поездки в Тулу пообещал поговорить с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки.

Максим Блинов/РИА Новости

Главе государства в ходе работы форума «Всё для Победы!» представили инновационный проект противопожарной экипировки, производящейся в Тульской области.

«Я переговорю с министром… В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе поездки в Тулу президент также заявил, что производство бронезащиты для бойцов спецоперации выросло в 10 раз. Работники предприятий российского ОПК обеспечивают не только высокое качество, но и необходимое количество продукции, подчеркнул Владимир Путин.

Оборонные предприятия России обеспечены заказами под завязку, отметил также глава государства. Он заявил, что оборонная промышленность демонстрирует хорошие темпы и качество работы, и по всей номенклатуре вооружения — бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию и другим— качество и количество обеспечиваются хорошими темпами.