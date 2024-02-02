Дудинка, Красноярский край, 2 февраля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Более пяти тысяч единиц новой специализированной автомобильной техники поступило на объекты нефтегазового проекта «Восток Ойл». По сообщению пресс-службы «Роснефти», почти 90% закупленной техники — это грузовой транспорт: седельные тягачи с полуприцепами и цистернами, самосвалы, автокраны, а также экскаваторы, бульдозеры, нефтепромысловая техника и транспорт для перевозки пассажиров. Вся техника укомплектована системами безопасности на дороге и подготовлена к работе в северных условиях.

ПАО «НК «Роснефть» Крупную партию отечественной автотехники закупили для «Восток Ойла»

В поставках техники участвовали 24 российских завода. Новую технику уже задействуютна производственных и строительных объектах «Восток Ойл», а также для перевозки грузов по «зимникам».

После наступления устойчивых морозов, дочерниепредприятия «Роснефти» построили здесь более 2 тыс. км зимних автодорог — от производственной базы «Коротчаево» в Ямало-Ненецком автономном округе до строящегося нефтеналивного терминала «Порт «Бухта Север» на Таймыре.

«Восток Ойл» — крупнейший нефтегазодобывающий проект, в который входят месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров, расположенные на севере Красноярского края. Ресурсная база месторождений «Восток Ойла» составляет 6,5 млрд тонн премиальной нефти.