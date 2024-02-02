Москва, 2 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Россия обсуждает вопрос экспорта платформы государственных услуг РФ «Госуслуги» в дружественные страны, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Александр Погожев ИА Регнум

«Мы первые, кто всё-таки сделал полностью платформу, освобождённую от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы в дружественные страны», — сказал Шадаев в эфире телеканала «Россия-1».

Как передавало ИА Регнум, с 2024 года российские вузы обяжут принимать документы от абитуриентов в электронном виде через сервис Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».

С 1 октября для всех пользователей портала «Госуслуги» стала обязательна двухфакторная аутентификация.

Теперь у пользователей при входе на портал запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение.

Кроме того, с этого года на «Госуслугах» появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие процесс обучения в учебном заведении.