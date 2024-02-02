Тула, 2 февраля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями проекта «Всё для Победы» в Туле рассказал о героизме одного из военных Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

«Когда танк наш оказался повреждённым, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся и танк погасил», — отметил глава государства.

После этого российский боец, продолжил Путин, прицепил повреждённую боевую машину к другому танку и вернул в часть.

«А потом в ремонтную базу. У нас и таких ребят много», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, более 270 человек стали Героями России в ходе спецоперации, свыше 320 тыс. человек получили государственные награды, а более 363 тыс. бойцов были удостоены ведомственных наград.

Владимир Путин поблагодарил руководство Вооружённых сил России и бойцов в зоне спецоперации за их мужество и героизм. Российский лидер назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением ВС России своего положения на отдельных участках.