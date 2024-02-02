Киев, 2 февраля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Немецкому телеканалу ZDF следует объясниться после визита их журналиста в Мариуполь, заявил 2 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Stefan Kiefer/Global Look Press

Он написал, что визит руководителя московского бюро ZDF в Мариуполь без согласия Украины нарушил украинское законодательство, а это, по его словам, может повлиять на работу телеканала в стране, если издание не предоставит объяснений.

Как передавало ИА Регнум, немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF отметил, что восстановление Мариуполя идёт полным ходом, и жители города рады этим переменам. Его поразил тот факт, что жизнь в Мариуполе течёт своим чередом, всё работает в нормальном режиме.

В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города. Мариуполь превратился в огромную строительную и реставрационную площадку.

ВСУ при этом продолжают делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов ДНР, отмечал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Войска противника направляют весь свой ресурс не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, после которого должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и запуск предприятий.

31 января президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл два медицинских учреждения в Донецке и в Мариуполе, а также сдал в эксплуатацию общежитие для студентов в Мелитополе и жилой дом в Луганске.

В вернувшихся в состав России регионах в 2022 году привлечены к работам восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тыс. строителей и более 4 тыс. единиц техники, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.