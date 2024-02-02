Белгород, 2 февраля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Волонтёр 29-летняя Надежда Россинская отправлена под арест по решению Свердловского суда Белгорода в связи с делом о сборе пожертвований для Вооружённых сил Украины. Об этом 2 февраля сообщает «РИА Новости».

Максим Блинов/РИА Новости

Суд постановил избрать Россинской меру пресечения в виде ареста до 31 марта 2024 года включительно.

По данным следствия, Россинская обвиняется в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ». Уточняется, что девушка размещала на странице своего паблика в социальной сети счета, связанные со сборами денег для ВСУ и для националистического объединения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти же номера счетов Россинская указывала на своей странице о сборе гуманитарной помощи.

С мая 2023 года по январь 2024 года девушка проживала в Грузии и вела паблик в социальной сети, маскируя свою деятельность под волонтёрство.

Сама девушка уверяет, что помогала только ВС России и мирным жителям и за это попала на сайт «Миротворец», где её назвали «врагом Украины». Свою вину Россинская не признала, но предположила, что якобы стала жертвой «попыток врага дискредитировать российских волонтеров».

При этом Россинская до последнего времени работала в некоммерческой организации, которая, ка утверждается, помогает пострадавшим при вооруженных конфликтах, эвакуирует людей и животных из зон конфликта, сопровождает детей и инвалидов в серой зоне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что волонтёра Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании ВСУ. Как пояснил адвокат Россинской, её обвиняют по статье 280.4 часть 2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

Следователи ФСБ России 23 января предъявили обвинение в госизмене музыканту и фотографу из Перми Григорию Скворцову. Скворцова арестовали в ноябре 2023 года, 22 января срок ареста обвиняемому продлили по решению Лефортовского суда Москвы. Арестованный содержится в СИЗО «Лефортово». В связи с секретностью некоторых материалов детали дела правоохранительные органы не раскрыли.