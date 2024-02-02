Киев, 2 февраля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки сообщил, что власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) пожизненно запретили ему въезд в страну. Он заявил украинским СМИ, что до недавнего времени не знал о своём статусе, но теперь получил подтверждение от нескольких источников, сообщает «МК».

Henrik Montgomery / Globallookpress

Андрей Данилко обвинил в таком решении Москву и назвал это личной местью, говорится в материале.

«Это не делается по желанию властей Эмиратов, это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть», — заявил он.

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