Москва, 2 февраля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Форму для ВСУ через территорию России тайно поставляли не официальные структуры, а коммерческие организации Китая, поэтому эта ситуация никак не отразится на отношениях с КНР. Об этом 2 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила», — приводит его слова Lenta.ru.

Он не исключил, что китайские компании могут осуществлять и более значимые поставки для ВСУ.

Депутат отметил, что нужно внимательнее контролировать перемещения грузов, поскольку не исключено, что это был не единичный случай.

Как ранее передавало ИА Регнум, начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев сообщил, что таможенники обнаружили военную форму с символикой ВСУ в контейнере, который следовал транзитом через Китай в Польшу в грузовом поезде. Восемь контейнеров были задержаны Содержимое было запаковано заводским способом, спрессовано и помещено в вакуумную упаковку. ФСБ подключилась к разбирательству. Изготовитель воинского обмундирования — зелёной формы — на бирках не указан, но на одежде есть надписи на украинском языке.