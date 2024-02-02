Москва, 2 февраля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. На территории храма Святителя Николая в Голутвине в районе Якиманка в Москве произошёл пожар, сообщили 2 февраля в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

«По адресу: 1-й Голутвинский переулок, 14, произошёл пожар на территории храма Святителя Николая в Голутвине», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, возгорание произошло в подсобном помещении. В настоящее время пожар локализован, информации о пострадавших не поступало.

В МЧС уточнили, что на территории храма произошло возгорание деревянной постройки на площади 15 кв. метров.

Как передавало ИА Регнум, 30 января на улице Дурова в центре Москвы произошёл пожар в здании, где расположены горком КПРФ и пожарная часть. Возгорание произошло на втором этаже находящегося на реконструкции административного здания.

Возгорание было локализовано на площади 10 кв. м. В здании горели стройматериалы. С кровли с помощью лестницы были спасены два человека.