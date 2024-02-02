Тула, 2 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Оборонные предприятия за 1,5 года увеличили выпуск гражданской продукции на 27%. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это очень хороший показатель. Это значит, что мы, во-первых, будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцию военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять, вернее, создавать запасы, пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий», — сказал Путин.

Он добавил, что власти будут всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что за последние 1,5 года в российском оборонно-промышленном комплексе создано более 520 тыс. новых рабочих. Также он пообещал, что государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий ОПК и другими мерами социальной поддержки этих работников.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал значительное повышение качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, и выполнение задач по укреплению рубежей обороны. СВО показала превосходство российской военной техники над натовской, подчеркнул министр.