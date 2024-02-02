Москва пообещала ответить Таллину на перезахоронение советских солдат
МИД РФ: планы Эстонии перезахоронить военных СССР не останутся без ответа
Москва, 2 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Планы Эстонии перезахоронить в Таллине останки военных СССР без согласия на то их родственников не останутся без ответа Москвы. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
В этой связи в российский МИД вызвали временного поверенного в делах Эстонии в РФ Яну Ванамельдер.
«Отметили, что такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена. Это деяние не останется без ответа», — сообщила Захарова.
Как передавало ИА Регнум, 31 января российское посольство в Таллине выразило возмущение из-за решения властей Эстонии перезахоронить останки советских воинов. Российские дипломаты отметили, что анонсированная в ноябре 2023 года акция Эстонского военного музея по переносу останков принимает ужасающие масштабы. Они подчеркнули, что всё проводится «втихаря», без освещения в СМИ. В посольстве указали на такой расчёт властей Эстонии — «не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними».