Москва, 2 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Планы Эстонии перезахоронить в Таллине останки военных СССР без согласия на то их родственников не останутся без ответа Москвы. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

В этой связи в российский МИД вызвали временного поверенного в делах Эстонии в РФ Яну Ванамельдер.

«Отметили, что такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена. Это деяние не останется без ответа», — сообщила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 31 января российское посольство в Таллине выразило возмущение из-за решения властей Эстонии перезахоронить останки советских воинов. Российские дипломаты отметили, что анонсированная в ноябре 2023 года акция Эстонского военного музея по переносу останков принимает ужасающие масштабы. Они подчеркнули, что всё проводится «втихаря», без освещения в СМИ. В посольстве указали на такой расчёт властей Эстонии — «не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними».