Москва, 2 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Идея финского музея «Атенеум» назвать русского живописца Илью Репина украинцем — «русофобская ахинея на потребу конструкторам «глобуса Украины», заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он добавил, что такая позиция Финляндии одновременно демонстрирует угодливость перед США и их союзниками по НАТО.

«Замечу, что уже не впервые разные зарубежные музеи относят Репина к украинцам. Такое сделал, например, нью-йоркский «Метрополитен». Зачем? Наверное, чтобы потрафить киевскому режиму неонацистов, которому больше нечего предъявить народу. Чем больше у режима Зеленского будет военных поражений, чем хуже будет ситуация в экономике, тем больше он будет стараться предъявить претензии на какие-то якобы исторические территории и прочее»,— сказал Мягков «РИА Новости».

Художник Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве, Харьковской губернии Российской империи.

Как сообщало ИА Регнум, финский художественный музей «Атенеум» причислил Репина к украинцам, в том числе под давлением украинских активистов. Директор музея по связям с общественностью Анна Кари пояснила, что там последовали примеру Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Национальной галереи в Лондоне, которые изменили национальность живописца.

В 2021 году министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь — украинский писатель, которого «российская пропаганда» якобы принудительно записала в русские.