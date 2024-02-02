Тула, 2 февраля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что уровень единения в стране потрясает его. Единение гарантирует России победу, сказал президент.

Артем Геодакян/РИА Новости

Участники проходящего в Туле форума «Всё для Победы!» рассказали президенту, что «Народный фронт» за минувшие полтора года собрал в Иркутской области 11 млрд рублей для помощи российским бойцам на фронте.

«Дело не в сумме, а дело в том, что люди идут и по тысяче — столько, сколько могут, — отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют. Это свидетельство единения российского общества, единения России, причем России многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной. Эта общая забота о будущем страны — она даже потрясает. В этом что-то есть такое, что абсолютно надёжно гарантирует победу России», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе встречи с участниками форума Путин также заявил, что, принимая решения по вопросам, связанным с Донбассом и Крымом, он опирался на настрой общества. Подавляющее большинство граждан России считает необходимой помощь Донбассу, подчеркнул президент.

В ноябре 2023 года, поздравляя граждан России с Днём народного единства, президент указал, что на всех переломных этапах истории страны именно единство становилось ключевым фактором.

Путин также отметил, что западные интервенты претендовали на завоевание языка, культуры России, на то, чтобы разрушить единство народа, Россия же и сейчас, как делала это и ранее, защищает свои морально-нравственные ценности, культуру, язык, помогая это сделать и жителям Новороссии.