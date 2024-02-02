Тула, 2 февраля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. На одном из участков в зоне СВО сложная ситуация, связанная с БПЛА. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.

Михаил Климентьев/РИА Новости

Путин сообщил, что с утра поговорил с Генштабом.

«Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами», — сказал президент.

Он добавил, что «это практически везде так».

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что заказы на вооружение для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут увеличиваться. Это нужно для восполнения запасов.

Он обратил внимание на то, что оборонные предприятия за полтора года увеличили выпуск гражданской продукции на 27%. Это, по словам российского лидера, очень хороший показатель.