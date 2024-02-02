Генштаб доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
Путин: на одном из участков фронта сложная ситуация, связанная с БПЛА
Тула, 2 февраля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. На одном из участков в зоне СВО сложная ситуация, связанная с БПЛА. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
Путин сообщил, что с утра поговорил с Генштабом.
«Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами», — сказал президент.
Он добавил, что «это практически везде так».
Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что заказы на вооружение для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут увеличиваться. Это нужно для восполнения запасов.
Он обратил внимание на то, что оборонные предприятия за полтора года увеличили выпуск гражданской продукции на 27%. Это, по словам российского лидера, очень хороший показатель.