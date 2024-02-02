Тула, 2 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Против любви к собственной родине могут выступать только те, кто действует сознательно или по заказу противника. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле.

Вячеслав Прокофьев/POOL/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

По словам президента, всегда будут люди, которые злоупотребляют патриотизмом. Однако это не может подорвать саму идею любви к родине, отметил глава государства.

«Тот, кто старается оболгать к любовь родине, или не понимает что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника», — пояснил Путин, подчеркнув, что сама любовь к родине — это очень светлое чувство.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября Путин на заседании Всемирного русского народного собора заявил, что быть русским означает нести ответственность за сбережение России.

Президент отметил, что русский — это больше, чем национальность. Это культурная, духовная, историческая идентичность.

Он подчеркнул, что только единая, сильная, суверенная Россия может гарантировать будущее и самобытное развитие как русского, так и всех других народов страны, объединённых общностью исторической судьбы.

Глава государства назвал преступлением против России любые попытки посеять в стране рознь и расколоть общество. Он напомнил, что Россия одна и делить её не позволено никому.

8 декабря 2022 года Путин заявил, что любовь к Родине передается из поколения в поколение, это чувство священно.

Он также добавил, что гордится солдатами, офицерами, добровольцами и ополченцами, которые «воюют сейчас, участвуют в СВО».