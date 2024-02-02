Москва, 2 февраля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Если бы Россия не защищала людей в новых регионах, она бы превратилась в дряхлую, никому не нужную страну, у которой пытались бы что-то оттяпать, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Тулу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе», — сказала Путин.

По его словам, главное проявление суверенитета — это сделать свою страну самодостаточной.

Кроме того, глава государства уточнил, что в решении вопросов, связанных с Донбассом и Крымом, он опирался на настрой общества.

Российский лидер добавил, что против любви к собственной родине могут выступать только те, кто действуют сознательно или по заказу противника.

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Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ заявил, что действия киевского режима циничны. Ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления. Он объяснил, что теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов.

По словам министра, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.