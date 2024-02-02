Тула, 2 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Главное проявление суверенитета — в самодостаточности страны, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин.

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«Мы сами себе и всем показали, что мы самодостаточная страна», — сказал глава государства в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.

Российский лидер отметил, что противники России рассчитывали, что экономика, финансовая система и промышленность страны рухнут, но российскому народу удалось выстоять.

«Мы становимся самодостаточной страной и в сфере экономики, финансов, в сфере обороны и безопасности, в социальной сфере», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам специальной военной операции заявил, что РФ достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.

17 декабря Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил, что Россия, в отличие от ряда других стран, не может обменять свой суверенитет на колбасу и стать чьим-либо сателлитом. Глава государства добавил, что для России жизненно необходимо быть сильной и она имеет на это право. Она будет принимать все решения самостоятельно, не слушая подсказки от других стран, подчеркнул глава государства.