Тула, 2 февраля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В решении вопросов, связанных с Донбассом и Крымом, президент России Владимир Путин опирался на настрой общества, такое заявление он сделал 2 февраля на встрече с участниками форума «Всё для Победы!» в Туле.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди», — сказал президент.

В марте 2014 года по итогам проведённого в Крыму и Севастополе референдума был подписан договор о возвращении этих регионов в состав России.

В феврале 2022 года Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине, отметив, что одной из её основных целей является защита Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

Договор о возвращении в состав России четырёх регионов был подписан в октябре 2022 года после проведения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствующих референдумов.

В 2023 году, поздравляя граждан страны с годовщиной возвращения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Владимир Путин заявил, что миллионы жителей этих регионов на референдуме 2022 года сделали свой выбор — быть со своим Отечеством. Это было выстраданное, осознанное, долгожданное и подлинно народное решение, отметил глава государства. Жителей этих регионов пытались запугать, отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но не смогли сломить их волю, подчеркнул президент.