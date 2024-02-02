Тула, 2 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Подавляющее большинство россиян хотят помочь Донбассу. Об этом заявил президент Владимир Путин 2 февраля во время рабочей поездки в Тулу.

Сергей Аверин/РИА Новости

Он подчеркнул, что в решении вопросов, связанных с Донбассом и Крымом, опирался на настрой общества. Без уверенности в том, что люди, в том числе в Крыму, хотят воссоединиться с Россией, никаких действий бы не было.

«Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов», — сказал Путин во время встречи с участниками проекта «Всё для победы».

Как сообщало ИА Регнум, Путиин также заявил, что хозяева захвативших власть на Украине неонацистов используют их в качестве инструмента в борьбе с Россией.