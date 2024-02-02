Тула, 2 февраля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. У предприятий российском оборонно-промышленного комплекса много денег, они хорошо прокредитованы. Об этом 2 февраля сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для победы!» в Туле.

Вадим Савицкий/ТАСС

«Они прокредитованы очень хорошо. Деньги на счетах есть в больших количествах у предприятий ОПК. Денег много. У всех предприятий ОПК есть хороший финансовый задел», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что более 520 тыс. новых рабочих мест создано в российском оборонно-промышленном комплексе за последние 1,5 года.

Также он отметил, что государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и другими мерами социальной поддержки этих работников.

Ранее президент в ходе этой встречи сообщил, что уже выделенные на арендное жильё для сотрудников предприятий ОПК деньги должны помочь улучшить жилищные условия 38 тысячам человек.