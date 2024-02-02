Тула, 2 февраля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Россия будет увеличивать заказы на вооружение на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чтобы пополнять запасы, заявил 2 февраля президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Тулу.

Вадим Савицкий/ТАСС

Глава государства обратил внимание на то, что оборонные предприятия за полтора года увеличили выпуск гражданской продукции на 27%. Это, по словам российского лидера, очень хороший показатель.

«Это значит, что мы, во-первых, будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцию военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять, вернее, создавать запасы, пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий», — сказал он.

Кроме того, президент пообещал всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производства.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Владимир Путин приехал в Тулу с рабочим визитом.

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Президент информировал, что за последние 1,5 года в российском оборонно-промышленном комплексе создано более 520 тыс. новых рабочих. Также он пообещал, что государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий ОПК и другими мерами социальной поддержки этих работников.

В декабре глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что в настоящее время Россия превзошла Запад по выпуску вооружений. Также он утверждал, что оборонно-промышленный комплекс России по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений. За рубежом многие эксперты называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире, сказал глава Минпромторга.

Министр обороны России Сергей Шойгу также заявлял о значительном повышении качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, и выполнении задач по укреплению рубежей обороны. СВО показала превосходство российской военной техники над натовской, отметил также министр.