Тула, 2 февраля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Россия в 2023 году продала вооружение за рубеж на миллиарды долларов, заявил президент Владимир Путин 2 февраля во время рабочей поездки в Тулу.

Павел Бедняков/РИА Новости Самолет Су-35С

«Мы в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование — на миллиарды долларов», — сказал глава государства на встрече с участниками проекта «Всё для победы».

Путин привёл в пример российские ракетные комплексы «Панцирь». Они, по его словам, в высшей степени востребованы в ходе СВО, а также идут нарасхват на международных рынках.

Как сообщало ИА Регнум, оборонная промышленность, заявил Путин, демонстрирует хорошие темпы и качество работы. В нужных для страны объёмах выпускаются бронетехника, ракетная техника, высокоточное оружие.