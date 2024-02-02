Тула, 2 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Хозяева захвативших власть на Украине неонацистов используют их в качестве инструмента в борьбе с Россией. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле.

(сс) Ivan Bandura

«Все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота. Их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией», — сказал российских лидер.

Глава государства отметил, что подавляющее большинство граждан России выражают поддержку армии, флоту и всем российским бойцами.

«Это основа основ нашего успеха», — добавил Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 16 января на встрече с главами муниципалитетов Путин заявил, что после распада СССР националистические идеи на Украине оказались сильнее, что в конечном итоге привело к сегодняшней ситуации.

Президент тогда отметил, что в Декларации о государственном суверенитете Украины сказано, что страна является нейтральным государством, однако вскоре националистические элементы на Украине оказались «более агрессивными» и начали «продавливать свою повестку», что привело к сегодняшнему конфликту.

До этого, 14 декабря, Путин заявил, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают «национальным героем» Украины нациста Степана Бандеру, а глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады стоя аплодировал солдату СС Ярославу Хунке. Всё это — проявления нацизма, поэтому вопрос денацификации Украины актуален, подчеркнул президент.

Он рассказал, что в Стамбуле весной 2022 года представители киевской делегации обещали российским переговорщикам урегулировать данный вопрос некими «актами». Сейчас киевские власти не хотят вести переговоры с Россией, не хотят договариваться, отметил Путин. При этом Украина ничего не производит, ей всё привозят «на халяву», но халява уже «помаленьку заканчивается», добавил президент.

Ранее, 8 декабря, в разговоре с военнослужащими после вручения наград «Золотая Звезда» президент назвал лидеров киевского режима «придурками и неонацистами».