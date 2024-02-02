Тула, 2 февраля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Подавляющее большинство российских граждан вместе с армией, это основа основ успеха. Об этом 2 февраля сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для победы!» в Туле.

Kremlin.ru

«Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — сказал Путин.

Он отметил, что сражающиеся на фронте бойцы, чувствуя эту поддержку, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять сложнейшие и опасные задачи.

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Как передавало ИА Регнум, 31 января Путин заявил, что участники военной спецоперации на Украине, выкладываясь полностью, сейчас продвигаются в районе Авдеевки под Донецком. Он отметил, что группа ветеранов, которая идёт впереди кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Бойцы захватили 19 домов и успешно удерживают их. Мужики там воюют как следует, добавил глава государства.