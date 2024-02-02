Москва, 2 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. По украинским счетам должен платить Запад, поскольку он вверг Украину в конфликт. Само требование смешно и вызывает вопросы об адекватности заявляющих такое. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 февраля заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, комментируя стремление Киева получить от России триллион долларов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он подчеркнул, что в настоящий момент Украина является несостоявшимся государством, которое не способно обеспечить своё население элементарными средствами к существованию. Эксперт напомнил слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что пенсионеры на Украине умрут в случае, если ей не направят новый пакет финансовой помощи.

«Это является логичным финалом деятельности украинского государства на протяжении 30 лет», — отметил Шаповалов, напомнив, что в 1991 году сразу после развала СССР, экономика Украины была одной из крупнейших в Европе, а уровень жизни украинцев был выше даже уровня жизни поляков.

При этом в настоящее время на Украине абсолютно минимальный уровень жизни в сравнении с другими европейскими странами. Украинская экономика сейчас зависит от Запада. Так, дефицит бюджета на 2024 год составляет порядка 43 млрд долларов, что невосполнимо в сегодняшних условиях, уточнил кандидат исторических наук.

По его словам, именно поэтому Украина и изощряется в разного рода инфоповодах, при этом её аппетиты растут. Ещё в 2022 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль требовал от Москвы 750 млрд долларов, а теперь сумма требований возросла уже до одного триллиона долларов, отметил он.

Как указал эксперт, подобного рода требования может предъявлять только победитель к проигравшей стороне и это называется контрибуциями, репарациями.

Как известно, Россия побеждает и победит, достигнув своих целей в рамках проведения специальной военной операции, подчеркнул он.

«Поэтому возникает вопрос, а кто может принудить Россию платить по украинским счетам? Очевидно по украинским счетам должны платить те, кто вверг Украину в эти военные действия. То есть Запад. Это западная авантюра, и именно Запад должен оплачивать печальные результаты своей деятельности на Украине», — заявил Шаповалов.

Он подчеркнул, что подобного рода заявления украинских политиков являются абсолютно беспочвенными, смешными и вызывают вопросы относительно адекватности тех людей, которые произносят подобные заявления, а также адекватности их начальников.

Вместе с тем эксперт отметил, что это у России есть настоящие требования к Украине. Безусловно, РФ добьётся возмещения тех потерь, которые понесла в результате террористических актов киевского режима.

«Украина обязана будет возместить всё России. Безусловно, об этом речь ещё будет идти впереди, это не дело сегодняшнего дня, поскольку ущерб РФ и российским гражданам должен быть ещё подсчитан», — отметил Шаповалов, добавив, что в период с 2014 по 2022 год в международные инстанции было подано более семи тысяч исков к Украине со стороны жителей Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы киевского режима по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина рассчитывает получить от России $1 трлн.

27 ноября 2023 года замглавы министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев никогда не подпишет мирное соглашение, если в нём не будет условия о репарациях Украине.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил, что когда на Украине заявляют о мирных переговорах только после выплат неких денежных репараций от России, то это является свидетельством торга, к которому готовы перейти некоторые украинские официальные лица.