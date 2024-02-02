Тула, 2 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Чтобы быть успешным на поле боя, необходимо быстро реагировать на средства поражения и разведки противника и подавлять их, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причём не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», — сказал глава государства в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы».

По словам российского лидера, кто быстрее это всё делает, тот и побеждает.

«Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент 26 января заявил, что в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек. На встрече со студентами-участниками СВО президент предложил обсудить, что следует сделать дополнительно, чтобы сложностей было меньше.

Путин также назвал защиту интересов России единственным мотивом начала СВО. Президент в очередной раз подчеркнул, что Россия добьётся реализации поставленных задач и целей спецоперации.