Тула, 2 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Вся работа российских властей и оружейников нацелена на поддержку бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», — сказал Путин.

Президент отметил значимость того, что встреча проходит в Туле, которая признана историческом центром русских оружейников.

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Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Путин назвал поддержку участников спецоперации важнейшей задачей партии «Единая Россия». Как отметил глава государства, он в курсе готовности бойцов на всё для защиты своей Родины. Сами военные признавались, что готовы сделать всё от них зависящее, чтобы защитить Россию, добавил глава государства.

До этого, 14 декабря, Путин заявил, что фонд поддержки участников СВО работает хорошо. Во время прямой линии он предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов. Вместе с тем он поблагодарил россиян, добровольно помогающих военным на фронте, направляя им пожертвования. По словам Путина, их сумма составила уже выше 10 млрд рублей.

О создании специального фонда поддержки бойцов СВО стало известно в апреле 2023 года. О том, что он нужен, Путин заявлял ещё в феврале в ходе Послания Федеральному собранию. Главная его задачей российский лидер назвал обеспечение достойной жизнедеятельности участников СВО и членов их семей. Путин подчеркнул, что фонд займётся координацией предоставления социальной, медицинской и психологической поддержки, вопросами реабилитации, образования и трудоустройства и другими моментами. На помощь фонда также могут претендовать лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР и республиканских формирований, начиная с 11 мая 2014 года.