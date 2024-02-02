Москва, 2 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили живую силу и технику ВСУ у населённых пунктов Работино, Нестерянки и Вербового в Запорожской области. Об этом на брифинге 2 февраля проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое Запорожской области», — доложил Конашенков.

В военном ведомстве отметили, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, сутками ранее Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли на южнодонецком направлении до 115 военных.

Потери ВСУ за январь составили свыше 23 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщил 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ. За январе также было уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Перед этим Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. В ведомстве отметили, что подразделение на БМП, усиленное танковым взводом, выдвинулось в район атаки под прикрытием беспилотников, после чего начало вести огонь по разведанным огневым точкам опорных пунктов. После подавления огневых точек военнослужащие штурмового подразделения зашли на позиции ВСУ и заняли их.