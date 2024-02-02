Москва, 2 февраля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 270 военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом 2 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 270 — военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США», — казал Конашенков.

Он добавил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. ВСУ за сутки потеряли более 290 военных, один танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.