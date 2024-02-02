Москва, 2 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Самыми необычными забытыми вещами в метро Москвы в январе стали бутафорские казачьи шашки и виниловые пластинки с детскими сказками. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ликсутов добавил, что всего с начала 2024 года склад забытых вещей московского метрополитена пополнился четырьмя тысячами предметов.

«Большая часть из них — сезонные: варежки, перчатки, шапки и шарфы. Но некоторые находки нас удивили, например, бутафорские казачьи шашки или виниловые пластинки с детскими сказками и песнями», — цитирует слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также заместитель мэра Москвы сообщил, что чаще всего забытые вещи находили на большой кольцевой линии (БКЛ), Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях метро.

«В Московском метрополитене уже более 70 лет работает склад забытых вещей, сейчас у него три помещения — на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр», — пояснил Ликсутов.

Как передавало ИА Регнум, в августе Максим Ликсутов сообщил, что в московском метрополитене начнут принимать цифровой рубль для оплаты проездных. По его словам, в планах начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт‎ с балансом билета «Кошелёк». Это пилотный проект, после которого будет принято решение о внедрении цифрового рубля на других видах городского транспорта, пояснил заммэра. Он назвал метро традиционной площадкой для проверки инноваций.