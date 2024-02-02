Москва, 2 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении до 290 военнослужащих, сообщил 2 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он также добавил, что подразделения южной группировки российской армии заняли более выгодные рубежи на этом направлении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представитель российского внешнеполитического ведомства информировал о том, что ВСУ потеряли на данном направлении за сутки свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что российские военные за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Министр уточнил, что группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника.

Также Шойгу сообщил, что после провала украинского контрнаступления ВСУ стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся на стороне России. Российские войска, по его словам, продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля, улучшают своё положение по переднему краю.

Президент России Владимир Путин отмечал, что участники военной спецоперации на Украине, выкладываясь полностью, сейчас продвигаются в районе Авдеевки под Донецком. Он подчеркнул, что «мужики там воюют как следует». По его мнению, именно такие люди и должны заниматься воспитанием.