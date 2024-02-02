Москва, 2 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Доктор физико-математических наук, 82-летняя Екатерина Лаврищева заявила в полицию на врача частной клиники, который обещал помочь ей восстановить здоровье, но, по её словам, воспользовавшись доверием, похитил с карты 2,3 млн рублей. Полиция опрашивает медперсонал частной клиники и проводит проверку. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

26 января в полицию обратилась 86-летняя Екатерина Лаврищева. Она рассказала полицейским, что в октябре 2023 года она обратилась в частную клинику в центре Москвы, чтобы пройти обследования и выяснить причины своего плохого самочувствия. Медики обследовали пенсионерку, взяли у неё анализы и ознакомили с результатами обследований. По словам врачей, здоровье Екатерины Михайловны было в плачевном состоянии и ей срочно нужно начинать серьёзный курс лечения. Пенсионерка была очень встревожена такими новостями и согласилась подписать все бумаги, необходимые для лечения в этой клинике. Врачи начали проводить процедуры 17 октября, лечение длилось больше месяца. По словам женщины, медики внимательно и вежливо относились к ней, и она полностью доверилась им. Даже позволяла совершать операции в мобильном приложении банка своего телефона, потому как сама плохо разбиралась в современной технике.

«По словам 86-летней заявительницы, 21 октября один из врачей с её мобильного телефона зашёл в приложение банка и закрыл вклад на сумму 25 000 долларов США без её согласия. После этой ситуации каждое посещение клиники заканчивалось тем, что врач переводил с карты пенсионерки деньги. Общая сумма составила 2 267 000 рублей. Об этих операциях она узнала спустя несколько месяцев после лечения», — рассказал собеседник агентства. Описала она ситуацию в деталях.

Сейчас по заявлению Екатерины Михайловны полицией проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Лаврищева Екатерина Михайловна родилась 27 марта 1937 года. Она является доктором физико-математических наук, лауреатом госпремии СССР, дважды лауреатом госпремии Украины и заслуженным деятелем науки Украины. Она разрабатывала системы программирования, которые были внедрены на металлургическом комбинате Берлин-Лейпциг, за эту работу Екатерина Михайловна в составе группы сотрудников была награждена орденом ГДР «Дружба». Лаврищева преподавала программирование в разных вузах Украины и выпустила множество научных работ. В 2014 году, когда на Украине начался госпереворот, она переехала в Москву. Лаврищева является почетным профессором Московского-физико-технического университета (МФТИ), а в 2014 году стала главным научным сотрудником Института Системного программирования РАН (2014). Екатерина Михайловна преподавала всю жизнь, она продолжала вести лекции даже после 80 лет.

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