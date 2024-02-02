Будапешт, 2 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В конфликте на Украине время работает на Россию, а ВСУ, вопреки расчётам Запада, не смогут улучшить положение на поле боя, и продолжение конфликта приведёт лишь к новым жертвам, заявил 2 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Attila Volgyi/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что всё наоборот. Время на стороне русских, и чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет, а расстановка сил не изменится в пользу Украины. Ну и зачем тогда мы продолжаем войну?» — сказал премьер в эфире радиостанции Kossuth.

Военные действия на Украине необходимо прекращать как можно скорее, сказал Орбан. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на саммите ЕС 1 февраля, и он пытался переубедить остальных лидеров Евросоюза, но не смог этого сделать, потому что «Брюссель охвачен лихорадкой войны».

Как сообщало ИА Регнум, в том же интервью Орбан отметил, что выделенные ЕС 50 млрд евро пойдут на поддержку «обанкротившегося» украинского государства, а не на закупки оружия для ВСУ.

При этом лидеры ЕС в декларации по итогам того же саммита призвали ускорить поставки оружия на Украину. Венгрия не возражает против того, чтобы из так называемого «Европейского фонда мира» выделялись средства на военную поддержку Украины, но не хочет сама участвовать в этой программе, заявлял ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

1 февраля лидеры 27 стран ЕС одобрили выделение из бюджета Евросоюза финансовой помощи Украины в размере 50 млрд евро в течение ближайших четырёх лет. В ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием этих средств, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.