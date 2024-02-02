Москва, 2 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Израильское министерство иностранных дел не отказывало российским журналистам в допуске на пресс-конференцию «Би-2», так решила сама рок-группа, заявила 2 февраля посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

«А это не МИД (не пустил — Прим. ред.), я думаю, что сама группа не хотела. У Израиля никаких возражений нет, наоборот, журналисты были аккредитованы», — сказала она ТАСС.

Также она уточнила, что вопрос с видом на жительство (ВНЖ) участников группы «Би-2» в Израиле будет решаться в общем порядке.

Как передавало ИА Регнум, накануне российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы «Би-2» в Тель-Авиве. Представитель музыкантов Игорь Рубинштейн отпускал оскорбления в адрес журналистов и практически силой попытался вывести корреспондента «РИА Новости» из лобби отеля. Представитель рок-группы отказался пустить на пресс-конференцию и съёмочную группу ВГТРК, а также сотрудничающих с российскими изданиями фрилансеров, пригрозив отменой мероприятия.

24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Всех передали иммиграционной полиции.

В генконсульстве РФ на Пхукете сообщили, что за помощью в консульство группа «Би-2» не обращалась. 1 февраля стало известно, что все задержанные были освобождены и вылетели в Израиль.

Лидер группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал, что музыканты нарушили законодательство Таиланда во время поездки в эту страну, и одновременно заявил о «русском следе» в этой истории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», ранее заявила, что не удивлена произошедшим, так как очевидно, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.