Всеволожск, Ленинградская область, 2 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области задержана 25-летняя учительница начальных классов по подозрению в сексуальном домогательстве в отношении 11-летнего ученика, сообщила 2 февраля пресс-служба следственного управления СК России по региону.

ИА Регнум

«Следственный отдел по городу Всеволожску возбудил уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», — сказала ТАСС представитель пресс-службы.

Она уточнила, что задержанная работает учителем в средней школе в посёлке Токсово.

По информации СМИ, 25-летняя Анна П. была классным руководителем у четвероклашек. В октябре 2023 года 11-летний Дима начал оказывать ей знаки внимания, делать комплименты и недвусмысленные намёки. Педагог начала отвечать на заигрывания, они стали регулярно уединяться в школьных кабинетах. Кроме того, учительница обменивалась со школьниками эротическими фото в мессенджере.

Отношения развивались до тех пор, пока о них не узнала мама мальчика, которая и написала заявление в полицию на учительницу. На допросе она во всём призналась и заявила, что влюбилась в школьника, а он — в неё. Теперь педагогу грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что три участницы клуба комиков, популярного во Владивостоке, заявили, что несколько лет назад подверглись сексуальному, психологическому и финансовому насилию со стороны одного из своих руководителей. Тогда им ещё не было 18 лет. В следственном управлении СКР по Приморскому краю в отношении мужчины, на которого указали девушки, возбудили уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера (статья 133 УК РФ).

По данным СМИ, подозреваемый — художественный руководитель команды КВН «Стендап ВЛ» Сергей Андрейчук. По словам девушек, он использовал угрозы и манипуляции, чтобы склонить их к близости.

В октябре в подмосковном Реутове задержали заместителя директора по безопасности одной из школ за домогательства к 11-летней школьнице. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. По словам женщины, в конце сентября 54-летний замдиректора приставал к ребёнку в своём автомобиле. В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).