Москва, 2 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В 2023 году в России было построено около 650 км автомобильных трасс, что является рекордным показателем, заявил 2 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

«Прошлый год стал для нашей страны рекордным по объёму дорожного строительства. Возведено около 650 км федеральных и региональных трасс, в три раза больше, чем годом ранее», — сказал Мишустин на заседании межправсовета Евразийского экономического союза.

Премьер-министр отметил важность создания единой транспортной системы на всём евразийском пространстве, формирования новой логистической инфраструктуры, налаживания «бесшовных» и безопасных международных маршрутов.

Россия активно развивает коридор «Север — Юг», расширяет провозные возможности в направлении Китая, стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также работает над увеличением пропускной способности на северо-западном направлении, заявил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года пресс-служба правительства России сообщила, что в обновлённом пятилетнем плане дорожного строительства на 2024–2028 годы предусматривается реализация 380 проектов. Предыдущая версия плана, которая была утверждена летом 2022 года, насчитывала более 250 мероприятий. Общий объём финансирования всех мероприятий в новом проекте запланирован на уровне более 14 трлн рублей, из них средства федерального бюджета составят 5,6 трлн рублей.

В декабре 2023 года правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году среднероссийских показателей качества жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.