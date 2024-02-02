Вашингтон, 2 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в отличие от ВСУ доминируют на фронте из-за артиллерийских ударов, Киев должен утолить снарядный голод в украинской армии, заявил офицер ВСУ в интервью Politico.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — сказал он.

По его словам, для успеха на фронте боеприпасов должно быть гораздо больше, «чем есть противника, или, по крайней мере, такое же количество».

Слова офицера ВСУ подтвердил украинский артиллерист, также сообщивший изданию о нехватке боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, в конце января министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к коллегам из Евросоюза с письмом, в котором пожаловался на критическую нехватку оружия у киевской армии. При этом он заявил, что российские военные ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он уточнил, что сейчас инициатива в зоне боевых действий полностью на стороне Вооружённых сил России.