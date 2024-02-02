Яна Поплавская осудила писательницу Улицкую за спонсирование ВСУ
Поплавская: спонсируя ВСУ, писательница Улицкая убивает русских детей
Москва, 2 февраля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала писательницу Людмилу Улицкую за её разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, в котором она призналась в спонсировании Вооружённых сил Украины. Своё мнение Поплавская опубликовала в Telegram-канале.
«Она вовсе не выжила из ума, она такая и есть, такова её сущность: «писательница» открыто рассказала, что спонсирует украинских националистов, убивающих русских детей. Честно сказала, что ей симпатичен (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский. И сказала, что у Украины есть право убивать русских», — написала актриса.
Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года живущая в Германии писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами заявила, что часть гонораров от проданных в России книг переводит в пользу ВСУ.
Она также сказала, что Украина якобы «имеет право на осуществление терактов», назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова в случае его захвата всех неугодных Киеву граждан.
В издательстве АСТ 1 февраля сообщили, что после этих заявлений Улицкой выплаты в её адрес приостановлены.
Позже покинувший Россию писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами пожелал ВСУ удачи в контрнаступлении, а России — «размонтирования на части».
Пранкеры представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Веллер заверил «Ермака», что выступает на стороне Украины ещё с 2013 года.
Также Веллер заявил, что Крым, по его убеждению, должен вернуться в состав Украины.
Кроме того, писатель отметил, что его книги всё ещё продаются в России, и выразил надежду, что это не изменится, поскольку в противном случае у него возникнут проблемы с деньгами.