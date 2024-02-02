Москва, 2 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Вопросы, которые задавали американские сенаторы генеральному директору TikTok Шоу Цзы Чу в ходе обсуждения ситуации с социальными сетями — пример национализма западных политиков, отметила 2 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее в сенате США прошли слушания по вопросу о ситуации с социальными сетями и другими интернет-площадками. Помимо Шоу Цзы Чу, в них принял участие глава Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг и ряд других предпринимателей.

У главы TikTok, в частности, спрашивали, подавал ли он заявление на получение гражданства КНР, был ли он членом компартии Китая, был ли как-либо связан с этой партией. Шоу Цзы Чу несколько раз подчеркнул, что он является гражданином Сингапура, а не Китая.

«Ещё в копилку западного национализма. Им осталось спросить «почему Вы похожи на китайца?» для полного унижение не человека, а самих себя», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Один из сенаторов также попросил главу TikTok прокомментировать заявление президента США Джозефа Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Шоу Цзы Чу ответил, что не намерен комментировать какие-либо высказывания мировых лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Захарова заявила, что сравнение России и палестинского движения ХАМАС, сделанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, является проявлением национализма и ксенофобии с её стороны. Слова главы Еврокомиссии — провокация, нацеленная на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, отметила официальный представитель МИД, обратив также внимание на «забывчивость» фон дер Ляйен, которая делает вид, что не осведомлена об огромном количестве жертв среди мирного населения во время вторжений США в Афганистан, Сирию, Ливию, Ирак и Сомали.