Киев, 2 февраля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Спикер воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в нецензурных выражениях ответил украинцам, которые задавали вопросы относительно австралийских самолётов F-18 Hornet, пишет украинское издание «Страна. ua».

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Он поинтересовался, откуда берутся «долбодятлы», задающие подобные вопросы.

«Не знаете — не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. Мы идём по единственной доступной тропинке к западным самолётам. Насколько это возможно», — сказал он.

Одному пользователю Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России организации) Игнат ответил матом, дав понять, что тот, по его мнению, говорит глупости.

Позднее спикер ВСУ объяснил своё поведение тем, что «употребляет и эмоциональные слова в адрес людей», которые, по его мнению, презирают работу военных ведомств.

Как передавало ИА Регнум, ранее один из высокопоставленных офицеров ВВС Украины на встрече с представителями Австралии на тему получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киев не нуждается в «летающем хламе».

Участвующий в переговорах между Украиной и Австралией подрядчик отметил, что это «фактически убило» сделку о передаче истребителей. По его словам, если бы офицер не совершил этого, то истребители уже летали бы над Украиной.

В июне 2023 года правительство Австралии заявило о готовности предоставить украинской армии в рамках нового пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. На Украине это не вызвало проблемы. В минобороны страны назвали данные бронемашины «новой влюблённостью» ВСУ.

Кроме того, украинский полковник из 12-й армейской авиационной бригады Дмитрий Кулькевич сообщал в декабре, что Киев в течение нескольких месяцев просил у Вашингтона вертолёты AH-1Z Viper, снятые с вооружения в США. Однако безуспешно, получить их Украине так и не удалось.

Игнат 10 декабря заявлял, что Киев хотел бы получить от западных союзников 150 боевых самолётов для замены техники советского производства в ВСУ. Он отметил, что речь идёт о боевых самолётах, плюс учебные. По словам Игната, основным боевым самолётом, который должны предоставить Киеву, станет американский истребитель F-16, хотя Киев якобы ведёт консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Папа Римский Франциск призвал Запад оказывать поддержку Украине только по вопросам восстановления, а не её вооружения. Об этом ИА Регнум рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам встречи с главой Римско-католической церкви. По его словам, понтифик продолжает вести переговоры с США и ЕС и констатирует прогресс, положительный результат переговоров можно видеть в нежелании Вашингтона продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.

Москва многократно указывала, что, накачивая Украину оружием, Запад не помогает ей, а только затягивает конфликт и увеличивает число погибших украинцев. Кроме того, по словам президента России Владимира Путина, поставляя вооружения на Украину, Запад становится соучастником преступлений Киева.