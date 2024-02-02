Вашингтон, 2 февраля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Киевскому режиму необходимо мобилизовать в ВСУ около 500 тыс. человек, заявил главком украинской армии Валерий Залужный во время разговора с Владимиром Зеленским, пишет Washington Post.

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Так, на встрече с главой киевского режима в конце января Залужный сказал, что у России больше сил и оружия, чем у Украины, поэтому нужно объявлять новую мобилизацию, чтобы получить преимущество.

Однако Зеленский отверг данное предложение, поскольку, по его словам, у Украины нет возможности платить зарплату новобранцам без увеличения налогов.

Также издание пишет, что отношения между Зеленским и Залужным испортились за время российской спецоперации. По словам украинских чиновников, глава киевского режима и главком ВСУ просто не доверяют друг другу.

Как передавало ИА Регнум, слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. После него нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не был готов. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.

Тайные переговоры Залужного с Западом по поводу завершения конфликта на Украине стали причиной для потенциального увольнения генерала. Об этом ранее заявил американский журналист Сеймур Херш.

По мнению Херша и его источников, Залужный проводит напрямую или через посредников ещё с прошлого года скрытые переговоры с США и другими западными элитами о том, как лучше всего договориться о прекращении военного конфликта в стране.