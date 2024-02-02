Москва, 2 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Вопрос с видом на жительство (ВНЖ) участников группы «Би-2» в Израиле будет решаться в общем порядке, заявила 2 февраля посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.

Pavel Kashaev/Global Look Press

«Те, кто являются израильтянами, они израильтяне. Те, кто нет, то нет», — сказала она ТАСС, отвечая на вопрос, какой статус будет предоставлен участникам группы.

На уточняющий вопрос, может ли это решаться в индивидуальном порядке, посол ответила, что нет.

Как передавало ИА Регнум, 24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов (84 доллара). Всех участников группы передали иммиграционной полиции.

Лидер «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вылетел из Бангкока в Тель-Авив 31 января после выхода из миграционной тюрьмы. Позднее остальные участники группы были освобождены и также вылетели в Израиль.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшим, так как очевидно, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Ранее стало известно, что часть гонораров музыканты «Би-2» отправляют ВСУ.