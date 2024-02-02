Москва, 2 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В Москве молодой человек лишился двух передних зубов, когда разнимал женскую драку около бара. Одна из участниц потасовки бросила бутылку в соперницу, но попала в голову мужчине. Девушку задержали, а молодого человека отвезли в травмпункт. Сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь с 25 на 26 января 25-летний программист Максим отдыхал в баре «Молодёжь» на Сущевском валу. Под утро молодой человек вышел на улицу и стал свидетелем конфликта между двумя девушками, который уже перерос в драку. Молодой человек попытался вмешаться и остановить потасовку. Именно в этот момент одна из участниц бросила в другую стеклянную бутылку, но промахнулась и попала Максиму в голову. На место происшествия вызвали полицию и скорую.

«Стеклянная бутылка попала заявителю в голову и выбила ему два передних зуба. Молодого человека отправили в травмпункт, а 25-летнюю уроженку республики Коми задержали и доставили в полицию», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту происшествия полицией проводится проверка.

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