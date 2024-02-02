Москва, 2 февраля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы «Би-2» в Тель-Авиве.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Накануне мероприятия, которое проходило в одном из отелей на набережной в центре города, МИД Израиля разослал журналистам приглашение посетить пресс-конференцию «Би-2». Однако представитель музыкантов Игорь Рубинштейн заявил, что не пустит представителей российской прессы. Помимо этого, он отпускал оскорбления в адрес журналистов.

Более того, менеджер группы практически силой попытался вывести корреспондента «РИА Новости» из лобби отеля и вызвал охрану. В этот момент там находились сами артисты, которые игнорировали все вопросы в их адрес. Представитель рок-группы отказался пустить на пресс-конференцию и съёмочную группу ВГТРК, а также сотрудничающих с российскими изданиями фрилансеров, пригрозив отменой мероприятия.

В свою очередь, израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила, что Израиль не отказывал журналистам РФ в допуске на пресс-конференцию «Би-2», так решила сама рок-группа.

Как передавало ИА Регнум, 24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Всех передали иммиграционной полиции.

В генконсульстве РФ на Пхукете сообщили, что за помощью в консульство группа «Би-2» не обращалась. 1 февраля стало известно, что все задержанные были освобождены и вылетели в Израиль.

Лидер группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал, что музыканты нарушили законодательство Таиланда во время поездки в эту страну, и одновременно заявил о «русском следе» в этой истории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», ранее заявила, что не удивлена произошедшим, так как очевидно, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.

Российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в соцсетях распространяется дезинформация о ситуации с задержанием участников группы «Би-2» в Таиланде. Посты основаны на фейковой информации, якобы «российские дипломаты виноваты в аресте группы», а также их обвиняют в бездействии. В российском МИД заверили, что сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России «действовали в строгом соответствии с регламентом».