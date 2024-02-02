Махачкала, 2 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Супруга главы Дагестана Сергея Меликова Галина Меликова скончалась после продолжительной болезни, сообщает РИА «Дагестан».

Кадр из видео Галина Меликова

«После продолжительной болезни скончалась супруга главы Республики Дагестан Сергея Меликова — Галина Анатольевна Меликова», — говорится в сообщении.

Галина Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса, сообщают СМИ. Сын Галины Меликовой Дмитрий Серков героически погиб в Дагестане при боестолкновении с бандитами. Ему было присвоено звание Героя России посмертно. В 2023 году с момента гибели Дмитрия Серкова исполнилось 16 лет.