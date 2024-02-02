Киев, 2 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Украине нужна новая мобилизация для обеспечения ротации войск, находящихся на линии фронта, заявил 1 февраля мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point. По его оценке, в армию набрали 100 тысяч киевлян — как мужчин, так и женщин, а для «поддержки армии Украины» из бюджета украинской столицы выделены порядка 7 млрд гривен (примерно 170 млн евро). Киевский градоначальник подчеркнул при этом важность безопасности проживающих в тылу женщин и детей.

Иван Шилов ИА Регнум

«У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильны на фронте, но также и в тылу», — пояснил Кличко.

Против службы в украинской армии двоих своих сыновей высказывался в конце января 2024 года мэр Львова Андрей Садовой. В ответ на критику по этому поводу он заявил, что его дети получают образование за границей, но добавил, что якобы позже сам пойдёт служить в Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместе с ними.

Киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не опустить обрушения обороны, заявил 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Мобилизацию ужесточают

Заявление киевского мэра прозвучало на фоне обсуждения скандального законопроекта о мобилизации. Его новая версия была внесена в Верховную раду 30 января. В случае принятия соответствующего закона призывник будет получать повестку в армию через электронный кабинет, который украинцы обязаны зарегистрировать. Повестка будет считаться врученной со дня получения военкоматом сообщения о её доставке. Военкоматы через суд смогут в том числе наложить арест на банковские счета призывника, ограничить выезд за рубеж и право на вождение автомобиля.

«Через 60 дней после вступления закона в силу начнутся рейды, и мужиков вообще фиг на улице нарисуешь», — отметил ИА Регнум украинский собеседник Володя. По его словам, мужчины, не желающие идти в армию, должны будут «исчезнуть» — нигде официально не работать, никуда не выходить и не выезжать, не пользоваться банковскими картами и не получать госуслуги. Даже не болеть, поскольку о наличии в стационаре подходящих кадров больницы уже должны были сообщать неофициально, а теперь будут обязаны — прокомментировал Володя новый закон о мобилизации.

Без новой волны мобилизации Украина продержится лишь несколько месяцев, заявил 21 января изданию Lenta.ru военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он напомнил, что ВСУ остро нуждаются в деньгах, вооружении и боеприпасах.

Прострелить колено

Украинский командир 118-й бригады сил территориальной обороны Анатолий Стуженко призвал простреливать колено пытающимся уклониться от мобилизации. По его мнению, иначе Украина победить не сможет.

«Куда ни зайдёшь, все советуют, как отвечать, когда остановили машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных скоро будут ногами пинать. Надо так: не вышел из машины — прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жёсткая мобилизация», — подчеркнул киевский боевик.

С критикой мобилизационной компании 31 января выступал и главком Велерий Залужный. В интервью телеканалу CNN он заявил, что численность личного состава вооруженных сил Украины не увеличить без применения непопулярных мер.

В конце января Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах. Но при этом глава киевского режима пояснил, что именно поэтому попросил военных и депутатов во время работы над новым законопроектом о мобилизации исключить возможность подобных действий со стороны военкомов, а впоследствии назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым».

Платить или воевать

Тем временем с конца 2023 года на Украине широко обсуждается концепция откупа от мобилизации. Киев столкнулся с серьёзной нехваткой сотрудников коммунальной сферы, поскольку большинство из них были мобилизованы, отмечал в интервью газете «Вечерний Киев» заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев 19 января.

Согласно одному из вариантов, работодатели будут вносить ежемесячный фиксированный платеж в дополнение к военному сбору в 1,5%. Ориентировочная сумма варьируется в диапазоне от шести до 60 тыс. гривен, консенсусной пока считается цифра 20 тыс. грн (около 50 тыс. рублей) за человека в месяц. Как утверждает глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, многие владельцы бизнеса готовы заплатить максимальный взнос за нужного работника. В целом, по оценкам авторов инициативы, в зависимости от размена фиксированной ставки бюджет может получить от 18 до 155 млрд гривен в год.

Инициативная группа по разработке соответствующего законопроекта пока не продумала, как получить бронь от армии самозанятым. Как считает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, ряды уклонистов охотно пополнят специалисты из IT-сферы, которые работают как раз по схеме индивидуального предпринимательства. Деньги у них есть, и здоровьем они все равно слабые.

Безработным или работающим неофициально в Верховной раде советуют готовиться к переменам: теневую сферу возьмут под контроль, неоформленным работникам бронь не положена, и их однозначно занесут в армейский резерв.

Как сообщало ИА Регнум, в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) числятся около 880 тысяч человек, заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире немецкого телеканала ARD в конце января. Новый законопроект о мобилизации в Верховную раду впервые внесли 25 декабря 2023 года, практически разу слов главы киевского режима о том, что украинское командование просит дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. Правда уже спустя месяц глава киевского режима отметил, что пока не видит в этом необходимости.

Скандальным была первая версия инициативы с новой мобилизацией. Негодование среди украинцев среди прочего вызвало снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмена отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин.

В новой версии авторы расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ. Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации, высказывался в середине января 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

По словам украинского военнослужащего, которого с середине января цитировало издание Newsweek Polska, средний возраст солдат ВСУ составляет 43 года, что превышает на десять лет показатель марта 2022 года. В ряды украинской армии всё чаще призывают людей в возрасте от 45 до 47 лет, у многих из них серьёзные проблемы со здоровьем. Как отметил офицер, возрастные новобранцы начинают «задыхаться» ещё до того, как попадают на линию фронта.

Британская газета The Times 27 января проинформировала, что как минимум пятая часть личного состава ВСУ на фоне участия в боевых действиях страдает острыми психическими расстройствами. Кроме того, в украинской армии немало людей, больных алкоголизмом, есть и наркозависимые.