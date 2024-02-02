Москва, 2 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию будет объявлена своевременно, заявил 2 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Дату визита мы объявим своевременно», — сказал Песков журналистам.

При этом он не стал уточнять, идёт ли речь о 12 февраля, о чём ранее писали турецкие СМИ.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам о предстоящем визите президента России Путина в Турцию в феврале. Точную дату визита Ушаков не называл.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 января уточнил, что визит Путина в Турцию готовится, а о возможной дате переговоров на высшем уровне Кремль сообщит своевременно. Перед этим газета Türkiye со ссылкой на источники написала, что Путин может приехать в Анкару 12 февраля.