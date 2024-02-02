Санкт-Петербург, 2 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Санкт-Петербурге пресекли крупный канал поставки кокаина из Латинской Америки. Они изъяли у контрабандистов более 641 кг наркотика общей стоимостью более 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«В ходе проведённых оперативно-следственных действий из оборота изъято свыше 641 кг наркотического средства кокаин в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, следственная служба регионального управления ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

По данным управления, наркотик поставляли в Россию для дальнейшего сбыта крупным оптом. Контрабандистов задержали и заключили под стражу, сообщила пресс-служба.

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Как сообщало ИА Регнум, в Большом порту Санкт-Петербурга изъяли крупную партию наркотиков, которая прибыла в Россию из Бельгии в мешках из-под кофе. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в контейнере находилось 1200 килограммов наркотических веществ. Стоимость партии составила около 13 млрд рублей.

Ранее сотрудники ФТС в порту Санкт-Петербурга обнаружили партию наркотика весом 100 кг в контейнерах с бананами. Контрабанду спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки. По этому факту было возбуждено два уголовных дела.