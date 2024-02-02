Москва, 2 февраля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о его госпитализации. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС.

Pavel Kashaev/Global Look Press Николай Дроздов

Жена сообщила, что Николай Дроздов хорошо себя чувствует, информация о том, что он госпитализирован, не соответствует действительности.

Также слухи о госпитализации Дроздова опроверг и его друг — художник Константин Мирошник. Он рассказал RT, что лично разговаривал с телеведущим по телефону и подтверждает, что Дроздов прекрасно себя чувствует.

«Николай Николаевич сейчас в прекрасном расположении со своим другом едет лечить зуб, причём не себе, а жене Татьяне. Вечером будет петь песни, готовится снимать десять программ на «Зоо ТВ», — уточнил Мирошник.

Ранее ИА Регнум передавало, что в октябре появлялась информация о тяжёлом состоянии телеведущего Николая Дроздова, её опроверг Константин Мирошник, назвавший все сообщения о тяжёлой болезни у телеведущего фейком.

Кроме того, сам Дроздов лично опроверг слухи о своём якобы тяжёлом состоянии. Телеведущий назвал распространителей мерзавцами и в шутку заметил, что его уже несколько раз успели «похоронить».