Москва, 2 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Авторам законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретённым гражданством предложат отозвать свою инициативу, так как в Госдуме этот вопрос посчитали непроработанным.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — сказал «РИА Новости» спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передавало ИА Регнум, накануне депутатами Алексеем Журавлёвым, Александром Бородаем и Михаилом Шереметом был внесён законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин. Изменения предлагались «в части увеличения призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство Российской Федерации».

Депутаты подчеркнули, что каждый гражданин России должен и обязан защищать Отечество. Вместе с тем, отметили они, иностранцы, получившие гражданство РФ, зачастую уклоняются от постановки на воинский учёт или ждут, пока им не исполнится 30 лет, чтобы вступить в гражданство. Согласно действующему законодательству, это предельный призывной возраст.

По данным МВД, за первые десять месяцев 2023 года российское гражданство получили более 318 тыс. иностранных граждан, в основном выходцы из бывших советских республик.

15 декабря 2023 года стало известно о первых случаях лишения гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учёт. В тот же день депутат Государственной думы Михаил Делягин призвал ужесточить правила предоставления российского гражданства.